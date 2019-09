Ettlingen – Autofahrer mit gefälschtem Führerschein unterwegs

Anzeige

Ettlingen (ots) – Bei einer Verkehrskontrolle am Dienstagmorgen gegen 11.15 Uhr, in der Pforzheimer Straße in Richtung Karlsruher Straße, zweifelten Beamten des Polizeireviers Ettlingen an der Echtheit eines Führerscheins. Wie sich später bestätigte, handelte es sich bei dem von dem Peugeot-Fahrer vorgezeigten rumänischen EU-Führerschein um eine Totalfälschung. Der 49-Jährige durfte seine Fahrt nicht fortsetzen und wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung angezeigt.

