Ettlingen – Autofahrer verstirbt nach gesundheitlichem Notfall

Ettlingen (ots) – Ein Verkehrsunfall am Samstagvormittag bei Bruchhausen hatte aller Wahrscheinlichkeit nach eine körperliche Notlage als Ursache. Ein 71 Jahre alter Mann verstarb.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kam der 71-Jährige gegen 08.10 Uhr auf der Fahrt von Bruchhausen in Richtung Ettlingen ohne äußere Umstände von der Fahrbahn ab und kam mit seinem Pkw an einer Böschung zum Stehen. Die Hilfe von Ersthelfern und Rettungsdienst blieb ohne Erfolg. Am Pkw entstand Sachschaden von zirka 1.500 Euro. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass der Fahrer aufgrund eines gesundheitlichen Notfalls den Unfall verursachte. Hinweise auf eine unfallbedingte Todesursache liegen nicht vor.

