Ettlingen – Betrunkener Pedelec-Fahrer kollidiert mit Betonpfeiler

Karlsruhe (ots) – Leichte Verletzungen erlitt am späten Montagabend der 31-jährige Fahrer eines Pedelecs, als er in Ettlingen in berauschtem Zustand mit einem Betonpfeiler kollidierte.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei befuhr der 31-Jährige gegen 22:40 Uhr den linksseitigen Gehweg der Schillerstraße in Richtung Südwesten. Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung und der nicht angepassten Geschwindigkeit verlor der Zweiradfahrer die Kontrolle über sein Pedelec und kollidierte nahezu ungebremst mit einem dortigen Betonpfeiler. Durch die Kollision und seinem anschließenden Sturz zog sich der 31-Jährige mehrere Kopfverletzungen zu.

Gemeinsam mit Zeugen versorgte eine zufällig vorbeikommende Streifenbesatzung des Polizeireviers Ettlingen den Verletzten bis zum Eintreffen der alarmierten Rettungskräfte. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Mann offenbar erheblich unter dem Einfluss von Alkohol sowie weiteren berauschenden Mitteln stand. Der einige Stunde später im Krankenhaus durchgeführte Atemalkoholtest ergab bei dem Pedelec-Fahrer noch immer einen Wert von über 1,7 Promille. Daher wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Zudem musste der Mann, da er das Krankenhaus entgegen des ärztlichen Rates verlassen wollte und sich zunehmend renitent und aggressiv gegenüber dem medizinischen Personal verhielt, nach Beendigung seiner Behandlung die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen.

