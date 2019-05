Ettlingen – Brand in leerstehendem Firmengebäude

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Nach einem Brand in einem leersehenden Firmengebäude in der Einsteinstraße am Dienstagabend, geht die Polizei von Brandstiftung aus. Der Brand wurde kurz vor 21.00 Uhr entdeckt und konnte von der Feuerwehr schnell gelöscht werden. Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass Mobiliar in einem Raum im 5. OG des Gebäudes angezündet worden war. Der entstandene Schaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt.

