Ettlingen – Diebstahl aus Marktstand

Karlsruhe (ots) – Am Samstag wurden 900,- EUR aus einem Marktstand auf dem Wochenmarkt in Ettlingen gestohlen. Gegen 12.00 Uhr lenkten zwei unbekannte Täter die Verkäufer durch ein Gespräch ab. In der Zwischenzeit schnitt ein dritter Täter an der Rückseite eine Schutzfolie auf. Aus der unverschlossenen Kasse im hinteren Bereich des Marktstandes entwendete der Täter 900,- EUR. Nach Zeugenaussagen rannte dieser Täter dann vom Tatort weg, während die beiden anderen Täter unauffällig ihren Weg fortsetzten.

Klaus Ott – Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/3900883