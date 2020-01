Ettlingen- Einbrecher flexen Tresor eines Autohauses auf

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Im Zeitraum zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen kam es in Ettlingen zu einem Einbruch in ein Autohaus.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich zwischen 18:30 Uhr und 06:40 Uhr des darauffolgenden Tages durch Aufhebeln einer Aluminium-Glastür Zugang zu einem Autohaus in der Siemensstraße. Anschließend durchwühlten die Einbrecher den Verkaufsraum, sämtliche Schränke und Schubladen. Außerdem flexten die Eindringlinge den Tresor der Firma auf. Im weiteren Verlauf richteten die Unbekannten erhebliche Verwüstungen im gesamten Gebäude an. Nach ihrem Beutezug flüchteten die Einbrecher unerkannt vermutlich über ein Rolltor in der Werkstatt, welches sie vorher gewaltsam einen Spalt öffneten. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Ob außer Bargeld weitere Gegenstände in die Hände der Eindringlinge gelangte ist bislang unklar und bedarf weiteren Ermittlungen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen zu diesem Einbruch gemacht haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Ettlingen, unter der Telefonnummer 07243 32000, in Verbindung zu setzen.

