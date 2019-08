Ettlingen – Einbruch in Einkaufszentrum

Anzeige

Ettlingen (ots) – Bislang unbekannte Täter stiegen am Dienstag, um etwa 01:55 Uhr, vermutlich über ein aufgebrochenes Fenster in ein Einkaufszentrum in der Ettlinger Zehntwiesenstraße ein. Anschließend durchwühlten die Diebe vor allem die Elektronikabteilung. Ob Diebesgut entwendet wurde, konnte bislang noch nicht geklärt werden. Die Täter ergriffen die Flucht und hinterließen hierbei zahlreiche Spuren.

Zeugen werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer 07243/32000, mit dem Polizeirevier Ettlingen in Verbindung zu setzen.

Christina Krenz, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4358866