Ettlingen – Einbrüche in zwei Wohnungen und in ein Ladengeschäft

Ettlingen (ots) – Am Mittwoch gegen 02:00 Uhr wurden in der Zehntwiesenstraße in Ettlingen drei Tatverdächtige dabei beobachtet, wie sie einen Einbruch in ein Ladengeschäft begangen. Der Zeuge alarmierte die Polizei. Die drei Einbrecher fuhren mit einem silbernen Kleinwagen die Tatörtlichkeit an und parkten das Fahrzeug unweit des betroffenen Geschäfts. Nachdem Sie das Tatobjekt ausgespäht hatten, verblieb einer der drei Männer im Auto. Ein Tatverdächtiger hebelte ein Fenster auf und stieg in die Räumlichkeiten ein. Der zweite Tatverdächtige blieb nach den Schilderungen des Zeugen vor dem Fenster stehen. Wenig später kam es zur Übergabe eines Gegenstandes durch das aufgebrochene Fenster. Der außen stehende Tatverdächtige ließ den Gegenstand , einen Tresor, plötzlich fallen und rannte davon. Alle drei Männer flüchteten schließlich mit dem Auto in Richtung Bahnhof. Die Tatverdächtigen konnten als drei etwa 180 cm große Männer beschrieben werden. Einer der Männer verfügte über eine kräftige, zwei über eine schlanke Statur. Zwei der Männer trugen eine blaue Jeans. Alle drei Personen hatten schwarze Jacken an. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Tatverdächtigen nicht angetroffen werden.

Am Dienstag, im Zeitraum zwischen 11:00 und 20:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter über ein aufgehebeltes Fenster in ein Einfamilienhaus in der Erlerstraße in Ettlingen ein. Ob Diebesgut entwendet wurde ist bislang noch unklar. Es konnten mehrere Spuren sichergestellt werden. Den Dieben gelang im Anschluss unbemerkt die Flucht.

Zu einem weiteren Einbruch in ein Wohnhaus kam es im Zeitraum zwischen Montag, 11:00 Uhr, und Donnerstag, 19:10 Uhr in der Fleckensteinstraße in Ettlingen. Bislang unbekannte Diebe stiegen über eine aufgebrochene Kellertür in das Wohnanwesen ein. Es wurden mehrere Räumlichkeiten durchsucht. Entwendet wurde ein Tresor. Die Höhe des darin befindlichen Diebesgutes konnte bislang noch nicht beziffert werden. Zahlreiche Spuren wurden beim Eintreffen der Polizei vor Ort sichergestellt.

Das Polizeirevier Ettlingen ist in allen drei Fällen auf der Suche nach Zeugen. Diese werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer 07243/32000, zu melden.

