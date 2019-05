Ettlingen – Falscher Handwerker bestiehlt Seniorin

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Ein Trickbetrüger stahl am Freitagvormittag aus der Wohnung einer Seniorin in Ettlingen Schmuck. Der Unbekannte verschaffte sich gegen 10.30 Uhr unter dem Vorwand er müsse die Wasserleitungen überprüfen Zugang zum Mehrfamilienhaus in der Zehntwiesenstraße. Er sagte der 71-Jährigen, dass er zunächst im Keller nachsehen und anschließend auch die Leitungen in ihrer Wohnung überprüfen müsse. In der Wohnung der Seniorin betrat er alle Zimmer. Er lenkte die Frau schließlich ab und ging nochmals ins Schlafzimmer. Die Seniorin wurde dann aber misstrauisch und bemerkte, dass Schmuck aus dem Schlafzimmer fehlte. Sie hielt den Mann daraufhin fest und verlangte die Herausgabe des Schmucks. Der Unbekannte versetzte der Frau einen Stoß und floh über das Treppenhaus ins Freie. Die 71-Jährige wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst vor Ort versorgt. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief ohne Ergebnis. Der Täter wird als ca. 50 – 55 Jahre alt und ca. 175 cm groß beschrieben. Er hatte ein schmales Gesicht, dunkle Haare und einen Bart. Bekleidet war er mit einem Arbeitsoverall und ärmelloser West.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4285722