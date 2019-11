Ettlingen – Geschädigter eines Verkehrsunfalls geflüchtet – Polizei bittet um Hinweise

Anzeige

Ettlingen (ots) – Vor dem Wattkopftunnel ist am Dienstag zwischen 22.00 Uhr und 22.20 Uhr der Fahrer eines noch unbekannten Autos geflüchtet, der eigentlich Geschädigter eines Auffahrunfalls war. Hierzu bitten die Unfallfluchtermittler des Polizeipräsidiums Karlsruhe um Hinweise auf den Fahrer oder den beschädigten Pkw.

Nach den bisherigen Feststellungen der Polizei war der unbekannte Pkw-Fahrer von Waldbronn her auf der Landesstraße 562 in Richtung Ettlingen unterwegs. Etwa einen Kilometer vor dem Tunnel bremste der Unbekannte sein Fahrzeug bereits 20 Meter vor einer dortigen Ampel bis zum Stillstand ab. Der nachfolgende 76 Jahre alte Pkw-Fahrer konnte nicht mehr anhalten und fuhr auf. Er selbst hat einen Schaden von mindestens 5.000 Euro und das Auto seines Kontrahenten dürfte am Heck auch erheblich beschädigt worden sein. Aus noch unerklärlichen Gründen setzte der geschädigte Fahrer aber seine Fahrt fort. Eine nähere Beschreibung liegt von dem Fahrzeug nicht vor.

Hinweise nimmt das Autobahnpolizeirevier Karlsruhe unter 0721/944840 entgegen.

Ralf Minet, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4440217