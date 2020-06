Ettlingen – Kleinkraftradfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Glücklicherweise nur leichte Verletzungen zog sich eine 34-jährige Kleinkraftradfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag in Ettlingen zu. Ein 36-jähriger Renault-Fahrer befuhr gegen 10.35 Uhr den Lindenweg in Richtung Ettlingen West. Aus bislang unbekannten Gründen kam er von seiner Fahrbahn ab und stieß mit der entgegenkommenden Kleinkraftradfahrerin zusammen. Hierbei erlitt sie leichte Verletzungen und wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

