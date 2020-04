Ettlingen – Korrekturmeldung: Einbruch in Firmenräumlichkeiten

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Es wurden zwei Maschinen im Wert von etwa 6000 Euro entwendet. Weitere Maschinen wurden zur Mitnahme bereitsgestellt, jedoch nicht entwendet.

Korrigierte Meldung:

Bislang unbekannte Täter brachen am Dienstag, im Zeitraum zwischen 18:30 und 23:00 Uhr, in Firmenräumlichkeiten in der Rudolf-Plank-Straße in Ettlingen ein. Der Einstieg gelang den Einbrechern über ein aufgehebeltes Fenster. Zwar stellten die Eindringlinge mehrere Maschinen zum Abtransport bereit. Offenbar wurden sie jedoch durch Auslösen eines Alarms in ihrem Vorhaben gestört und ergriffen die Flucht. Durch den Einbruch entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro. Zwei Maschinen im Wert von rund 6000 Euro wurden entwendet.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer 07243/3200-0, mit dem Polizeirevier Ettlingen in Verbindung zu setzen.

