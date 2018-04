Ettlingen – Leergutdieb auf frischer Tat erwischt

Karlsruhe (ots) – Einen 33-Jährigen, der am Donnerstagabend in der Ettlinger Hertzstraße Getränkekisten gestohlen hatte, konnte die Polizei auf frischer Tat ertappen. Zunächst teilen Zeugen kurz vor 22.00 Uhr mit, dass sie eine dunkle gekleidete Persson beim Getränkemarkt in der Hertzstraße gesehen hätten. Die eintreffenden Streifen konnten, neben zum Abtransport bereitgestellten Leergutkisten, auch den 33-Jährigen in einem Pkw in der Nähe feststellen. Im Kofferraum fanden die Polizisten mehrere Leergutkisten. Die Kleidung des Mannes war zerrissen und wies Löcher auf, was wohl darauf zurückzuführen war, dass der Lagerbereich des Marktes mit Stacheldrahtzaun umzäunt ist. Er wurde vorläufig festgenommen und aufs Revier gebracht. Dort legte er dann ein Geständnis ab und gab auch zu, mehrmals in der Woche Leergut zu stehlen um sein Einkommen aufzubessern. Die weiteren Ermittlungen hat der Bezirksdienst beim Polizeirevier Ettlingen übernommen.

Dieter Werner, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/3922092