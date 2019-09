Ettlingen – Lkw-Fahrer missachtet Rotlicht

Anzeige

Ettlingen (ots) – Am Samstag, gegen 13:00 Uhr, kam es auf der L561 bei der Anschlussstelle Ettlingen zu einem Verkehrsunfall, da ein 53-jähriger Lkw-Fahrer das Rotlicht einer Ampel missachtete.

Der Lkw-Fahrer war von Ettlingen kommend in Fahrtrichtung Karlsruhe-Rüppur unterwegs. Er überfuhr die gerade umschaltende Ampel und kollidierte mit einem von rechts kommenden 33-jährigen Tesla-Fahrer. Der 33-Jährige musste an der Ampel warten und startete schließlich bei Grün sein Fahrzeug. Er zog sich leichte Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. An dem Tesla entstand ein Totalschaden. Zudem wurde ein Lichtmast und ein Verkehrszeichen beschädigt.

Eine nachfolgende 38-jährige Dacia-Fahrerin überfuhr ein unmittelbar nach dem Unfall auf der anderen Straßenseite befindliches Fahrzeugteil, so dass an ihrem Fahrzeug ein Hinterreifen aufriss.

Christina Krenz, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4376667