Ettlingen – Motorrad auf Pkw aufgefahren

Karlsruhe (ots) – Bei einem Auffahrunfall am Samstagvormittag in Ettlingen wurden ein 57-jähriger Motorradfahrer und seine 50-jährige Sozia verletzt. Der 57-Jährige war gegen 10.15 Uhr auf der Bundesstraße 3 von Ettlingen in Richtung Karlsruhe unterwegs. In Höhe der Seehofkreuzung erkannte er den vor ihm abbremsenden Pkw zu spät und fuhr auf. Nach der Erstversorgung vor Ort wurden der Motorradfahrer und seine Sozia in ein Krankenhaus gebracht. Das Motorrad musste abgeschleppt werden.

