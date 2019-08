Ettlingen – Nachtrag zur Meldung vom 07.07.2019, 16:18 Uhr – „Ungewöhnliche Unfallflucht – Zeugen gesucht“: Der Sachverhalt konnte aufgeklärt werden

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Wie bereits berichtet, kam es am Dienstagabend auf dem Parkplatz eines Drogeriemarkts in Ettlingen zu einer ungewöhnlichen Unfallflucht, bei der zwei Eisenpfosten aus dem Boden gerissen wurden und es zunächst unklar war, ob auch eine Frau zu Schaden kam.

Aufgrund eines Zeugenhinweises konnten die zwei Beteiligten Personen am Mittwochabend im gesuchten Fahrzeug angetroffen und zu den ungewöhnlichen Vorgängen befragt werden. Hierbei konnte in Erfahrung gebracht werden, dass die beiden am Dienstag zusammen auf dem Weg in ein Restaurant waren. Dabei kam es aufgrund von Eifersucht zum Streit zwischen dem Paar. Im Verlauf der Streitigkeiten warf der 37-jährige Fahrer in der Schillerstraße die Handtasche seiner 27-jährigen Partnerin aus dem fahrenden Auto. Im weiteren Verlauf öffnete die 27-Jährige die Beifahrertür, konnte diese aber aufgrund einer gefahrenen Linkskurve nicht wieder schließen und fiel dabei aus dem Auto. In diesem Moment kam es auch zur Kollision mit der Mülltonne und der Eisenkette, da der 37-Jährige auf seine Beifahrerin achtete. Die 27-Jährige erlitt bei ihrem Sturz leichte Verletzungen, in ein Krankenhaus musste sie jedoch nicht.

Von dem in Österreich wohnhaften 37-Jährigen wurde eine Sicherheitsleistung erhoben. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und fahrlässiger Körperverletzung.

