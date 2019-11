Ettlingen-Oberweier – Mehrere Einbrüche in Firmengebäude in einer Nacht

Anzeige

Karlsruhe (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben sich Unbekannte unberechtigten Zutritt in mehrere Firmengebäude im Industriegebiet Ettlingen-Oberweier verschafft. Es entstand Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich.

In der Industriestraße sowie Am Haberacker sind die Tatverdächtigen nach bisherigen Erkenntnissen gewaltsam in insgesamt sieben Firmengebäude eingebrochen und haben dort Schränke, Container, Kassen und Tresore aufgebrochen und durchwühlt. Augenscheinlich hatten sie es auf Bargeld abgesehen. Die Höhe des Diebesguts kann bisher noch nicht genauer beziffert werden. Der verursachte Sachschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt. Zeugen oder weitere Geschädigte, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ettlingen, 07243 3200-0, in Verbindung zu setzen.

