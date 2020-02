Ettlingen – Polizei sucht Zeugen nach Fahrradunfall

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Am Dienstagvormittag kam es in Ettlingen-Bruchhausen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 48-jähriger Radfahrer leicht verletzt wurde. Um 07.15 Uhr fuhr der Radfahrer die Land-/Rathausstraße in Ettlingen-Bruchhausen. In gleicher Richtung folgte ihm der 58 Jahre alte Fahrer eines Schulbusses und überholte ihn. Während des Überholvorgangs soll er den Geschädigten abgedrängt haben, so dass dieser zum Sturz kam. Hierbei erlitt er leichte Verletzungen. Der Busfahrer setzte seine Fahrt fort, konnte jedoch in der Folge ermittelt werden.

Nun gibt es widersprüchliche Angaben zum genauen Unfallhergang. Zeugen, die Angaben über den Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ettlingen unter 07243/32000 in Verbindung zu setzen.

