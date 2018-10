Ettlingen – Radfahrerin angefahren und schwer verletzt

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Schwere Verletzungen erlitt am Montagnachmittag eine 71-jährige Radfahrerin in Ettlingen, als sie beim Überqueren der Fahrbahn von einem Pkw erfasst wurde.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr der 47-jährige Fahrer eines Mercedes gegen 15:20 Uhr die Scheffelstraße in Richtung stadteinwärts. Vor dem Kreisverkehr zur Schillerstraße musste er verkehrsbedingt sehr langsam fahren. Bei der Annäherung an den Kreisverkehr übersah er offenbar dennoch die auf dem dortigen Fahrradstreifen von links nach rechts die Fahrbahn querende 71-jährige Fahrradfahrerin. In der Folge kam es zur leichten Kollision zwischen Pkw und Fahrrad. Die 71-Jährige stürzte hierdurch zu Boden und erlitt schwere Verletzungen.

Alarmierte Rettungskräfte versorgten die Dame zunächst vor Ort und brachten sie anschließend zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Am Pkw und dem Fahrrad entstand geringer Sachschaden in Höhe von wenigen hundert Euro.

Florian Herr, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4102303