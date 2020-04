Ettlingen – Rollerfahrer verletzt sich schwer bei Sturz

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 62-Jahre alter Rollerfahrer schwer verletzt wurde, kam es am Mittwochnachmittag auf der Rastatter Straße in Ettlingen.

Ein 46-Jahre alter BMW-Fahrer fuhr gegen 16:20 Uhr rückwärts aus der Zufahrt zwischen zwei Anwesen auf den inneren Teil der Rastatter Straße, als der 62-jährige Roller-Fahrer von der Schlossgartenstraße in die Rastatter Straße einbog. Hierauf bricht der mutmaßliche Unfallverursacher sein Ausparkmanöver ab und bleibt mit seinem Fahrzeug stehen. Der Zweiradfahrer erkannte die Situation und möchte dem bereits zum Teil auf der Fahrbahn stehenden BMW ausweichen. Hierbei kommt sein Fahrzeug ins Schlingern. In der Folge stürzte der Zweiradfahrer zu Boden und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge kam es nicht. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Mann zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus. Eine Sorgfaltspflichtverletzung des 46-Jährigen kann zum derzeitigen Ermittlungsstand nicht ausgeschlossen werden. Ebenso steht ein Fahrfehler seitens des Rollerfahrers im Bereich des Möglichen. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an.

Marion Kaiser, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe Telefon: 0721 666 1111 E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4585177 OTS: Polizeipräsidium Karlsruhe

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4585177