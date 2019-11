Ettlingen-Schöllbronn – Einbruch in Werkstattkeller

Anzeige

Ettlingen-Schöllbronn (ots) – Auf noch unklare Art und Weise drangen Unbekannte in der Zeit zwischen Samstag, 17 Uhr, und Sonntag, 6.05 Uhr, in den Keller einer in der Mittelbergstraße in Schöllbronn gelegenen Werkstatt ein. Büroräume wurden durchwühlt und drei Computer mitsamt Bildschirmen sowie ein Fernsehgerät fehlen. Das Polizeirevier Ettlingen führt hierzu die weiteren Ermittlungen.

