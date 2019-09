– Ettlingen/Spinnerei Sattelzug geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidiert mit Pkw im Gegenverkehr

Anzeige

Ettlingen (ots) – Am Dienstagnachmittag befuhr ein 48-jähriger Sattelzugfahrer gegen 16.00 Uhr die Albtalstrecke L562 in Richtung Ettlingen und geriet aus bislang ungeklärter Ursache, kurz vor der Ampel geregelten Einmündung zur Pforzheimer Strasse, nach rechts über die Bordsteinkante in den Grünstreifen. Beim Gegenlenken kam er nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr eine Verkehrsinsel und rutschte über die Gegenfahrbahn. Hierbei kollidierte er mit dem entgegenkommenden Pkw einer 32-jährigen Frau, welcher dabei um 90 Grad gedreht und mitgerissen wurde, bis letztlich der Sattelzug auf den beiden dortigen Bahngleisen zum Stillstand kam. Die hochschwangere Pkw-Fahrerin und ihr auf dem Beifahrersitz mitfahrendes Kleinkind erlitten glücklicherweise nur Prellungen, wie auch der Fahrer des Sattelzuges. An den beiden Fahrzeugen, die abgeschleppt werden mussten, entstand Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Die Folge des Unfalls waren massive Behinderungen im Fahrzeugverkehr rund um Ettlingen und im Bahnverkehr auf der Albtalstrecke. Letztlich war die Unfallstelle gegen 20.00 Uhr geräumt. Neben zwei Rettungsfahrzeugen und einem Notarzt war die Feuerwehr Ettlingen mit drei Fahrzeugen und 10 Einsatzkräften vor Ort.

