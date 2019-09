Ettlingen – Strohballen in Brand gesetzt

Anzeige

Ettlingen (ots) – Am Dienstag gegen 16:30 Uhr setzte ein bislang unbekannter Täter Strohballen in der Verlängerung der Ettlinger Buchtzigstraße in Brand. Auch etwa 200 Quadratmeter umliegendes Feld sowie an das Feld angrenzende Waldbäume wurden in Mitleidenschaft gezogen. Der durch den Brand entstandene Sachschaden konnte bislang noch nicht beziffert werden. Aufgrund der Spurenlage ist aktuell von einer Brandstiftung auszugehen.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Ettlingen gerne, unter Telefon 07243/32000, entgegen.

Christina Krenz, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4365749