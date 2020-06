Ettlingen – Unbekannte verwüsten Gartenhütten

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Ein Bild der Verwüstung fanden insgesamt vier Gartenhüttenbesitzer vor, als sie am Samstagnachmittag in ihre Kleingartenanlage im Ettlinger Kautzweg kamen und eine Reihe von Diebstählen, Sachbeschädigungen sowie Vandalismus vorfanden.

In der Nacht zum Samstag verschafften sich die Eindringlinge mit brachialer Gewalt Zutritt in die Hütten. Im Inneren öffneten sie Schränke und Schubladen und nahmen die aufgefunden Lebensmittel an sich oder konsumierten sie gleich vor Ort. Einen aufgefundenen Feuerlöscher nahmen die Diebe kurzerhand an sich und versprühten in einer der Hütten das komplette Löschmittel. In einer weiteren Laube wurde eine Tube Sonnenmilch komplett entleert. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang noch nicht bekannt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter 07243/32000, mit dem Polizeirevier Ettlingen in Verbindung zu setzen.

