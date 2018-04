Ettlingen – Unbekannte zünden Papierstapel an

Karlsruhe (ots) – Unbekannte haben am Samstagabend am Treppenabgang zur Tiefgarage am Stadtbahnhof in Ettlingen einen Papierstapel angezündet. Durch aufmerksame Passanten wurde kurz nach 20.00 Uhr der Brand entdeckt. Beim Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Ettlingen war das Feuer durch die Zeugen bereits gelöscht. Aufgrund der starken Rauchentwicklung musste das Treppenhaus belüftet werden. Ob an der Fassade ein Schaden entstanden ist kann bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden.

Sachdienliche Hinweise nimmt hierzu das Polizeirevier Ettlingen unter 07243/3200-312 entgegen.

