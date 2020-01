Ettlingen – Unbekannter beschädigt geparkten Porsche und flüchtet – Zeugen gesucht

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte in der Zeit zwischen Freitag, 23.55 Uhr und Samstag, 09.00 Uhr, einen in der Schubertstraße am rechten Fahrbahnrand geparkten Porsche Cayenne. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von geschätzten 30.000 Euro zu kümmern, flüchtete der Unbekannte. Ein Anwohner beobachtete am Samstagmorgen einen grauen Reisebus mit Anhänger, der im Einmündungsbereich Schleinkoferstraße, Ecke Schubertstraße wendete. Ob dieser Reisebus den Sachschaden verursacht hat, kann derzeit nicht gesagt werden.

Zeugen wenden sich mit Hinweisen bitte unter der Telefonnummer 07243 32000 an das Polizeirevier Ettlingen.

Anna-Katrin Morlock, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe Telefon: 0721 666 1111 E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4497031 OTS: Polizeipräsidium Karlsruhe

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4497031