Ettlingen – Unfall zwischen zwei Lkw sorgt für erhebliche Behinderungen auf der A5

Karlsruhe (ots) – Ein Unfall auf der Autobahn A5 bei Ettlingen sorgte am Montagnachmittag für erhebliche Verkehrsbehinderungen. Menschen kamen bei dem Unfall glücklicherweise nicht zu Schaden.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei befuhr der 51-jährige Fahrer eines polnischen Sattelzugs kurz vor 13 Uhr die A5 in Richtung Süden. Vermutlich übersah er dabei kurz nach der Abfahrt Karlsruhe-Süd das dortige Stauende. Um einen Zusammenstoß mit einem vorausfahrenden Tankfahrzeug zu vermeiden, wich der 51-Jährige nach links aus, kollidierte jedoch trotzdem seitlich mit dem Tankfahrzeug. Durch die seitliche Kollision wurde der Laderaum des Sattelaufliegers aufgerissen, so dass sich die aus Autobatterien bestehende Ladung über alle Fahrbahnen verteilte. Auch der Tanklastzug wurde erheblich beschädigt, jedoch trat hier keine Ladung aus. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, es entstand jedoch Sachschaden im sechsstelligen Bereich.

Infolge des Unfalls war die gesamte Fahrbahn in Richtung Süden durch die beteiligten Fahrzeuge sowie durch Trümmerteile und Autobatterien blockiert, weshalb der Bereich in Richtung Süden komplett gesperrt werden musste. Nach Beseitigung der herumliegenden Gegenstände konnte gegen 15 Uhr der linke Fahrstreifen wieder freigegeben werden. Die Aufräumarbeiten dauern derzeit noch an. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

