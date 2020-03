Ettlingen – Unter Betäubungsmitteleinfluss Unfall verursacht

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Ein 21-Jähriger verursachte am Samstagnachmittag auf der Schloßgartenstraße einen Verkehrsunfall. Er war gegen 14.30 Uhr auf dem Dachrebenweg unterwegs und missachtete an der Kreuzung zur Schloßgartenstraße die Vorfahrt eines 68-jährigen Pkw-Fahrers. Die Beifahrerin des Geschädigten wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Die Beamten stellten bei der Unfallaufnahme die Betäubungsmittelbeeinflussung festgestellt. Der 21-Jährige wollte zudem ein Tütchen mit Cannabis unter dem Streifenwagen entsorgen, was aber von den Polizisten bemerkt wurde. Weitere Feststellungen ergaben, dass er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Nach einer Blutentnahme konnte der Beschuldigte die Wache wieder verlassen.

Dieter Werner, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe Telefon: 0721 666 1111 E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4535391 OTS: Polizeipräsidium Karlsruhe

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4535391