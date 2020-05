Ettlingen – Verkehrsunfall mit Sachschaden

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Am Montag gegen 15:15 Uhr ereignete sich auf der Ettlinger Einsteinstraße ein Verkehrsunfall. Ein 59-jähriger Seat-Fahrer fuhr vom rechten Fahrbahnrand der Straße an und kollidierte mit dem an ihm vorbeifahrenden 35-jährigen VW-Fahrer. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 3500 Euro. Personen wurden glücklicherweise keine verletzt.

