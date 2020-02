Ettlingen – Verursacher nach Unfall davongefahren

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Nach einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Ein 25-Jähriger hatte seinen BMW auf dem Kundenparkplatz eines Einkaufsmarktes in der Huttenkreuzstraße gegen 15.15 Uhr geparkt. Nach dem Einkauf kam er gegen 15.30 Uhr zurück und fuhr nach Hause. Zunächst hatte er den Schaden am Fahrzeug nicht bemerkt. Erst später stellte er die Beschädigungen auf der Beifahrerseite fest. Ein bislang unbekannter Pkw-Lenker hatte vermutlich beim Ein- oder Ausparken auf dem Kundenparkplatz den Pkw gestreift und einen Schaden von geschätzten 6.000 Euro verursacht. Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Ettlingen, Telefon 07243/32000 in Verbindung zu setzen.

