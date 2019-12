Ettlingen – Wohnungsbrand

Anzeige

Ettlingen (ots) – Ein Sachschaden im höheren fünfstelligen Eurobereich ist am Freitag gegen 14 Uhr durch einen Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Epernayer Straße in Ettlingen entstanden. Menschen kamen nicht zu Schaden. Die genaue Brandursache steht noch nicht fest. Hierzu ermittelt das Polizeirevier Ettlingen noch.

Die Freiwillige Feuerwehr Ettlingen war nach Eingang von Anrufen kurz nach 14.05 Uhr mit rund 25 Einsatzkräften vor Ort geeilt. Als Erstmaßnahme sind die anderen Wohnungen des über 24 Wohneinheiten umfassenden Wohngebäudes evakuiert worden. Vorsorglich kam auch das Team eines Rettungsdienstes zum Brandort.

Die Wehrleute bekamen das Feuer der im ersten Obergeschoss gelegenen und unter Vollbrand stehenden Wohnung rasch unter Kontrolle. Bereits gegen 14.30 Uhr war gelöscht. Nach erstem Überblick ist hauptsächlich das Inventar ein Raub der Flammen geworden. Die betroffene Wohnung bleibt vorerst unbewohnbar, die übrigen Bewohner konnten indessen wieder in ihre Räume zurück.

Ralf Minet, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe Telefon: 0721 666-1111 E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4479078 OTS: Polizeipräsidium Karlsruhe

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4479078