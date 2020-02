Ettlingen – Zeugen nach Einbruch in Imbissstand gesucht

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Zutritt in einen Imbissstand in der Huttenkreuzstraße in Ettlingen. In das Innere gelangte der Dieb durch das Aufhebeln der Tür. Anschließend entwendete er die Registerkasse. Diese konnte später aufgebrochen in einem Gebüsch aufgefunden werden. Mit seiner Beute in Höhe von 150 Euro verschwand der Täter bislang unerkannt. Wie hoch der angerichtete Sachschaden ist, ist noch unbekannt.

Das Polizeirevier Ettlingen ist nun auf der Suche nach Zeugen und Hinweisgebern. Diese werden gebeten sich telefonisch unter der Nummer 07243 32000 zu melden.

