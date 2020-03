Ettlingen – Zwei Einbrüche im Bereich Ettlingen

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Gleich zwei Einbrüchen musste die Polizei am vergangenen Wochenende im Bereich von Ettlingen verzeichnen.

In der Nacht zum Samstag ist ein bislang unbekannter Täter über ein Kellerfenster in eine Bäckerei in der Leopoldstraße gewaltsam eingedrungen. Über eine Treppe gelangte der Dieb in den Verkaufsraum. Hier öffnete er gewaltsam die Kassen, in welchen sich jedoch kein Bargeld befand. Ob der Eindringling auf seiner Beutetour weiter fündig wurde kann zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Der angerichtete Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Zu einem weiteren Einbruch kam es von Samstag auf Sonntag. Hier entwendeten die Diebe in einem Einkaufsmarkt in der Richard-Wagner-Straße in Bruchhausen einen Tresor mit Bargeld und Wertzeichen, mehrere Stangen Zigaretten sowie Kosmetikartikel. Nach bisherigem Kenntnisstand verschafften sich die Eindringlinge über den Außenbereich des Marktes Zutritt, in dem sie vermutlich mithilfe einer Flex einen Zaun öffneten. Über den Außenbereich gelangte sie an eine Glasschiebetür welche sie ebenfalls mit brachialer Gewalt öffneten. Im Anschluss betraten sie sämtliche Räume des Marktes und nahm die aufgefundenen Wertgegenstände an sich. Der angerichtete Diebstahlschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt, der Sachschaden soll sich auf ca. 1.500 Euro belaufen.

Das Polizeirevier Ettlingen bittet Zeugen oder Hinweisgeber, die am vergangenen Wochenende, verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich mit dem Polizeirevier Ettlingen unter 07243-32000 in Verbindung zu setzen.

