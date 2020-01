Ettlingen -Zwei Einbrüche in Ettlingen

Anzeige

Karlsruhe (ots) – In der Nacht vom Samstag, zwischen 02.30 Uhr und 08.00 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in eine Doppelhaushälfte in der Gehrnstraße ein. Die Eindringlinge verschafften sich Zutritt, in dem sie den Schließzylinder der Eingangstüre herausdrehten. Die zusätzlich angebrachte Sicherheitskette wurde gewaltsam weggerissen. Die Diebe durchsuchten mehrere Räume, bevor ihnen schließlich unbemerkt die Flucht gelang. Entwendet wurde Bargeld sowie sämtliche Autoschlüssel.

Zu einem Einbruchsversuch kam es zwischen Freitag, 17.00 Uhr und Samstag, 10.00 Uhr, an einem Wohnanwesen in der Bulacherstraße. Seit geraumer Zeit werden dort Sanierungsarbeiten durchgeführt, weshalb das Haus momentan nicht bewohnt ist. Die dort tätigen Handwerker stellten an der Hauseingangstür Hebelspuren fest, jedoch gelangten die unbekannten Täter nichts ins Gebäudeinnere.

Zeugen oder Hinweisgeber in beiden Fällen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ettlingen unter Telefon 07243/32000 in Verbindung zu setzen.

