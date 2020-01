Eutingen im Gäu – 34-Jährige bei Unfall schwer verletzt

Anzeige

Eutingen im Gäu (ots) – Schwer verletzt wurde am Mittwochmittag gegen 14.55 Uhr eine 34-Jährige Beifahrerin, als sie mit einem 43-Jährigen Audi Fahrer auf der Landesstraße 360 von Eyach in Richtung Weitingen unterwegs war. Ein 74-Jähriger fuhr mit seinem Lkw-Gespann in Richtung Eyach. In einer Rechtskurve stieß er mit dem Anhänger gegen einen Bordstein am rechten Fahrbahnrand. Der Anhänger wurde nach links abgewiesen und kollidierte mit dem entgegenkommenden Audi des 43-Jährigen. Durch den Aufprall wurde der Audi in die Leitplanken geschleudert.

Die 34-jährige Beifahrerin wurde schwer verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Der Gesamtschaden wird auf mindestens 5000 Euro geschätzt.

