Eutingen im Gäu – Einbruch in Vereinsraum

Eutingen im Gäu (ots) – Unbekannte Täter brachen in der Zeit zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmittag in eine Büroräumlichkeit eines Vereins in der Jahnstraße ein und entwendeten geringe Mengen Bargeld. Die Täter hebelten gewaltsam zwei massive Türen auf und verursachten dadurch einen hohen Sachschaden. Hinweise auf die Täter liegen derzeit nicht vor.

Der Sachschaden wird auf etwa 2000 EUR geschätzt, wobei die Täter lediglich ca. 30 Euro erbeuten konnten.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Horb, Tel. 07451 96-0, in Verbindung zu setzen.

