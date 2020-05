Exhibitionistische Handlung/Bundespolizei sucht Geschädigte und Zeugen

Anzeige

Kehl Kork Appenweier Offenburg (ots) – Heute Morgen soll es am Bahnhof Kehl/Kork zu einer exhibitionistischen Handlung gekommen sein. Ersten Erkenntnissen zufolge, soll ein 53-jähriger Deutscher um 09:05 Uhr am Bahnsteig gegenüber mehreren weiblichen Reisenden die Hose geöffnet, sein Glied entblößt und daran manipuliert haben. Gegen 09:07 Uhr soll er dann mit dem Zug (SWE 87415) in Richtung Offenburg gefahren sein. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen und mögliche weitere Geschädigte zum Vorfall am Bahnsteig des Bahnhofs Kehl/Kork sowie im Zug der SWEG. Diese werden gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Offenburg unter 0781/9190-0 in Verbindung zu setzen.

