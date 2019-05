Fahnder der Bundespolizei vollstrecken zwei Haftbefehle

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Am vergangenen Samstag kontrollierten Beamte der Bundespolizei einen 41-jährigen Deutschen im Karlsruher Hauptbahnhof. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass die Person von der Staatsanwaltschaft Karlsruhe mit zwei Haftbefehlen infolge eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und wegen Urkundenfälschung gesucht wurde. Weiterhin wurde der 41-Jährige durch das Amtsgericht Karlsruhe wegen eines Verstoßes gegen die Insolvenzverordnung gesucht. Der Mann konnte die geforderten Geldstrafen in Höhe von 2750 Euro nicht aufbringen. Daher muss er die Ersatzfreiheitsstrafe von 50 Tagen jetzt in der Justizvollzugsanstalt Karlsruhe absitzen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Daniela Barg

Telefon: 0721 12016 – 103

E-Mail: bpoli.karlsruhe.oea@polizei.bund.de

www.polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116093/4281593