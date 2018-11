Fahrer auf der Autobahn mit Mettbrötchen beworfen

Anzeige

Am Montagabend ist ein 21-jähriger Mann auf der Autobahn bei Koblenz in Rheinland-Pfalz in seinem Wagen mit einem Gegenstand beworfen worden. Bei der Spurensuche entdeckte die Polizei später das Wurfgeschoss am Straßenrand: ein Mettbrötchen.

Der 21-jährige Mann war am Montagabend auf der Autobahn aus Richtung Koblenz kommend unterwegs, als ein anderer Autofahrer ihn in voller Fahrt schnitt, meldet die Polizei. Der 21-Jährige setzt im Anschluss zu einem Überholmanöver an, dabei zeigte ihm der andere Fahrer den Mittelfinger. Dann landete das Wurfgeschoss am Auto – geworfen vom Beifahrer des anderen Autos.

Die beiden Männer fuhren daraufhin gemeinsam zur Polizei. Die machte sich auf die Suche nach dem geworfenen Gegenstand und entdeckte am Fahrbahnrand der Autobahn das Mettbrötchen. „Ob auch Zwiebeln dabei waren, konnte nicht mehr festgestellt werden“, heißt es in der offiziellen Pressemeldung. Leider nicht gemeldet wurde, ob das Brötchen noch essbar war. Sicher ist aber: Den Mettwerfer erwartet nun ein Strafverfahren.

Ich betone energisch!

Der Werfer des Mettbrötchens auf der A48 war kein #Koblenz er !!!

Das ist unmöglich, dass es ein Mettbrötchen in der Gewalt eines Koblenzers bis auf die A48 schafft. @welt @SPIEGELONLINE #mettbrötchen #a48 — John Thon  (@J0HNTH0N) 14. November 2018



Mett- und Hackgeschichten

Die Meldung mausert sich zum Internet-Hit. Dabei ist das nicht das erste Mal, dass Deutschland über Hack lacht: Vor ziemlich genau einem Jahr ging schon einmal eine Mett-Geschichte um: Damals hatte ein Unbekannter über einen längeren Zeitraum hinweg regelmäßig ein Kilo Mett auf einem Bahngleis im Pfinztal abgelegt. Die BNN hatte zuerst darüber berichtet.