Fahrer bei Pkw-Brand verstorben

Anzeige

Mahlberg-A5 (ots) – Am Samstag gegen 21:00 Uhr geriet ein Pkw auf der A5 zwischen den Anschlussstellen Lahr und Ettenheim in Vollbrand. Der Fahrer kam dabei ums Leben, derzeit kommt ein technischer Defekt als Ursache in Betracht, eine Beteiligung anderer Verkehrsteilnehmer wird ausgeschlossen. Die Autobahnmeisterei Freiburg sperrt derzeit den Bereich der Brandstelle auf dem linken Fahrstreifen bis zur Fahrbahnsanierung ab und führt den Verkehr zweispurig an dieser Stelle vorbei. Das Verkehrskommissariat Offenburg hat die Ermittlungen zur Klärung der Ursache und Identität der Person aufgenommen.

/ms

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-210

E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4362834