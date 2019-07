Fahrkartenautomatenaufbruch/Bundespolizei sucht Zeugen

Anzeige

Baden-Baden Haueneberstein (ots) – Heute, gegen 12:30 Uhr meldete der Automatenservice der Deutschen Bahn einen Fahrkartenautomatenaufbruch am Bahnhof Baden-Baden/ Haueneberstein. Vermutlich mittels einer Flex hatte unbekannte Täterschaft ein Loch in die Rückseite des Automaten geschnitten. Nach ersten Erkenntnissen wurden mehrere Hundert Euro Bargeld entwendet. Am Automaten entstand ein Sachschaden von ca. 2000 Euro und er ist nicht mehr funktionsfähig. Zu möglicher Täterschaft sowie zum genauen Tatzeitpunkt liegen derzeit keinerlei Erkenntnisse vor.

Die Bundespolizei in Offenburg geht davon aus, dass der Aufbruch weithin hörbar war und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0781/9190-0.

