Fahrzeugbrand in Lahr

Offenburg (ots) – Am Freitag, 31.05.2019, kam es um 02:15 Uhr zu einem Fahrzeugbrand im Lahrer Ortsteil Mietersheim. An einem vor einem Haus geparkten älteren Mercedes brach im Motorraum ein Brand aus, welcher durch Anwohner noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden konnte. Am Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen. Zeugen, die kurz nach 02:00 Uhr im Bereich der Breisgauer Straße / Seeparkgelände verdächtige Personen bzw. Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei, T. 0781 21-2820 oder dem Polizeirevier in Lahr, T. 07821 277-200, in Verbindung zu setzen.

