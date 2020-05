Fahrzeugbrand – Zeugen gesucht

Anzeige

Lahr (ots) – In der Nacht vom Freitag auf Samstag, gegen 01:15 Uhr, meldete eine Zeugin ein brennendes Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in der Tiergartenstraße in Lahr. Die Feuerwehr konnte das Übergreifen der Flammen auf weitere geparkte Fahrzeuge verhindern. Bei dem ausgebrannten Fahrzeug handelte es sich um einen Peugeot, Kombi. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf wenige hundert Euro. Zeugen werden gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0781 212820 in Verbindung zu setzen.

