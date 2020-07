Falschfahrer kracht auf A6 beim Walldorfer Kreuz gegen Lkw und stirbt

Anzeige

In der Nacht auf Samstag ist ein Autofahrer in der Nähe des Kreuzes Walldorf tödlich verunglückt. Er war in falscher Richtung auf der A6 unterwegs, wie die Polizei mitteilt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr am Samstagmorgen gegen 03.10 Uhr ein Autofahrer von der Tank- und Rastanlage Hockenheim-Ost kommend in falsche Richtung auf die Autobahn 6 auf.

Noch vor dem Autobahnkreuz Walldorf kollidierte der Falschfahrer frontal mit einem entgegenkommenden, in Richtung Mannheim fahrenden, Sattelzug.

Durch den Zusammenstoß erlitt der Autofahrer tödliche Verletzungen. Alter und Geschlecht der verstorbenen Person sind noch nicht bekannt. Der Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt.

A6 für mehrere Stunden gesperrt

Die A6 zwischen dem Autobahnkreuz Walldorf und dem Autobahndreieck Hockenheim wurde in Richtung Mannheim komplett gesperrt. Die Sperrung soll noch bis ca. 10 Uhr am Samstag andauern.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 18.000 Euro. Zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

Zeugen oder Verkehrsteilnehmer, die Hinweise auf den Falschfahrer an der Tank- und Rastanlage Hockenheim-Ost oder zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst Heidelberg/Außenstelle Walldorf unter der Telefonnummer 06227/35826-0 in Verbindung zu setzen.

pol/ots