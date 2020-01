FDS) Horb am Neckar – Nach Sachbeschädigung alkoholisierten Mann festgenommen

Anzeige

Horb am Neckar (ots) – Zwei zunächst unbekannte junge Männer gerieten in Horb in Verdacht, am Mittwoch gegen 18.45 Uhr, an einem Aufsteller einer Drogeriemarktkette am Bahnhofsplatz einen Sachschaden angerichtet zu haben.

Nach einer Zeugenbeschreibung konnten die fahndenden Polizeibeamten einen 19-jährigen Tatverdächtigen und seinen 20-jährigen Begleiter kurze Zeit später im Bereich des Bahnhofs Horb vorläufig festnehmen. Der 19 Jahre alte Heranwachsende hatte kurz nach seiner Festnahme einen Atemalkoholwert von über 1,8 Promille. Die beiden Männer durften nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder ihres Weges gehen – erhielten aber Platzverweise für den Bereich Neckarstraße / Bahnhofplatz.

