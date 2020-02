FDS) Loßburg – Versuchter Einbruch in Gasthof – Täter entkommen unerkannt

Anzeige

Loßburg (ots) – Unbekannte wollten am frühen Samstagmorgen in einen Gasthof in Loßburg in der Hauptstraße eindringen, indem sie versuchten, mehrere Türen aufzuhebeln.

Gegen 5.30 Uhr hörte eine Mitarbeiterin, wie Unbekannte in die Räume des Restaurants einbrechen wollten. Die Polizei, welche gleich mit mehreren Streifenwagenbesatzungen anfuhr, entdeckte vor Ort Hebelspuren an zwei Seiteneingängen sowie am Haupteingang. Der Einbruch blieb im Versuchsstadium und die Täter konnten keine Beute machen. Allerdings entkamen sie unerkannt. Die Polizei Freudenstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich an das Polizeirevier Freudenstadt unter 07441/536-0 zu wenden.

