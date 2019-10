Festnahme am Bahnhof Baden-Baden

Anzeige

Baden-Baden (ots) – Beamte der Bundespolizei haben im Rahemn einer Personenkontrolle am Bahnhof Baden-Baden einen gesuchten Straftäter verhaftet. Gegen den 27-jährigen Deutschen bestand eine Ausschreibung zur Sicherungshaft des Amtsgerichts Memmingen wegen Geldfälschung. Nach Vorführung beim Amtsgericht in Baden-Baden wurde die Person in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg

Ramona Fidan

Telefon: 0781/9190-103

E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/4401036