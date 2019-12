Festnahmen und Durchsuchungen nach besonders schwerem Fall des Diebstahls

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Am heutigen Dienstagmorgen kam es nach mehrmonatiger Ermittlung im Raum Karlsruhe zu zwei Festnahmen durch die Bundespolizei. Die zwei Männer, ein 49-jähriger und ein 45-jähriger Deutscher werden beschuldigt, am 22. Mai 2019 mehrere Gitterboxen vom Gelände der Deutschen Bahn gestohlen und damit den Tatbestand des besonders schweren Fall des Diebstahls erfüllt zu haben. Derzeit wird von einem Schaden in Höhe von 1190 Euro ausgegangen.

Beide Männer arbeiteten zu dieser Zeit für eine Speditionsfirma aus dem Raum Karlsruhe als LKW-Fahrer. Es besteht der Verdacht, dass sie das Firmenfahrzeug nutzten, um nach der Arbeit in der Karlsruher Südstadt den Diebstahl zu begehen. Nach derzeitigen Ermittlungen fuhren sie am Nachmittag die Tatörtlichkeit an, füllten den Laderaum mit EURO-Gitterboxen und verschwanden anschließend.

Der 49-jährige Deutsche wurde heute Morgen gegen 05:40 Uhr außerhalb seiner Wohnung angetroffen und festgenommen. Er machte umgehend von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Den 45-jährigen Deutschen konnten die Beamten an seiner Arbeitsstelle in Ötigheim festnehmen. In seiner Vernehmung gab er die Tat zu und machte weitere Angaben zum Tathergang.

Einsatzkräfte der Mobilen Kontroll- und Überwachungseinheit der Bundespolizei Stuttgart unterstützen die Ermittler bei den anschließenden Durchsuchungsmaßnahmen in den Wohnungen der Beschuldigten. Hier konnten weitere mögliche Beweismittel sichergestellt werden.

Nach aktuellem Stand kann ein Zusammenhang zu weiteren Taten nicht ausgeschlossen werden. Hierzu geben möglicherweise die sichergestellten Gegenstände weitere Hinweise.

