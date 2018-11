Feuerteufel in Remchingen: Tatverdächtiger festgenommen

Anzeige

Am frühen Mittwochmorgen haben in Remchingen drei Lastwagen und zwei Pkw gebrannt. Die Feuerwehr Remchingen rückte mit sämtlichen Fahrzeugen aus. Feuerwehr und Polizei gehen von Brandstiftung aus. Inzwischen wurde ein Tatverdächtiger festgenommen.

Am Mittwochmorgen gegen 2 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr aus Remchingen von der Leitstelle Pforzheim/Enzkreis zu einem Pkw-Brand auf dem Bahnhofsparkplatz gerufen. Als die ersten Kräfte eintrafen, soll ein Pkw bereits in Flammen gestanden sein. Kurz darauf wurde ein weiterer Brand gemeldet: Auf einem freien Platz gegenüber dem Bahnhofsparkplatz, auf dem mehrere Lastwagen und Kräne untergestellt waren, brannte ein Lastwagen. Das Feuer soll sich bereits auf einen daneben stehenden Lkw ausgebreitet haben.

Sachschaden von wohl mehreren hunderttausend Euro

Dem schlossen sich kurze Zeit später zwei weitere Alarme an: Es brannte ein Pkw in einem Wohngebiet und ein weiterer Lastwagen, der sich in der Nähe der bereits in Flammen stehenden zwei Lastwagen befand. Die Feuerwehr Remchingen rückte mit allen Fahrzeugen aus, zusätzlich soll ein Fahrzeug der Feuerwehr Königsbach-Stein alarmiert worden sein. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Verletzte gab es nach Angaben der Polizei nicht. Der Sachschaden könne noch nicht beziffert werden, die Summe könne aber mehrere hunderttausend Euro betragen, da zwei Lastwagen fast komplett zerstört worden seien und auch zwei Pkw vollständig ausbrannten.

Wie die Polizei gegenüber den BNN bestätigte, konnte ein Tatverdächtiger festgenommen werden.