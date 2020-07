Feuerwehr kann schlimmeren Schaden in der Brettener Innenstadt verhindern

Anzeige

Bretten (ots) – Am heutigen Samstagvormittag wurde die Freiwillige Feuerwehr Bretten um 10:04 Uhr zu einem Zimmerbrand in einem Gebäude am Marktplatz alarmiert. Nach Auskunft von Zeugen kam es in dem betroffenen Gebäude zu einem lauten Knall und kurz drauf waren auch schon Flammen zu sehen. Nach Ankunft der ersten Einsatzkräfte wurde sodann auf Brand 4 erhöht, zumal sich auch der Rauch inzwischen verstärkte und weithin sichtbar war. Das Brandobjekt ist ein Mittelhaus der engen Bebauung des Brettener Marktplatzes.

Als eine der ersten Löschmaßnahme wurde über die Drehleiter, sowie über den weitläufigen Zugang im hinteren Bereich (hier befindet sich auch der Zugang) die Brandbekämpfung vorgenommen. Die erhoffte Wirkung wurde erreicht, so dass sich der Brand lediglich auf 2 Wohnungen im 1. Obergeschoss, sowie eine weitere Wohnung im zweiten Obergeschoss ausbreiten konnten. Weitere Räumlichkeiten wurde nur unwesentlich beschädigt. Das sich im Erdgeschoss befindliche Warengeschäft, sowie die Häuser links und rechts mussten lediglich belüftet werden. Die beiden stark betroffenen Wohnungen im 1. Obergeschoss sind unbewohnbar.

Insgesamt 6 Personen sind derzeit polizeilich in diesem Objekt, das als sog. Anschlussunterbringung seitens der Stadt Bretten genutzt wird, gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war von diesen Personen auch niemand mehr im Brandobjekt. Die Personen werden nun in anderen Unterkünften der Stadt Bretten vorübergehend untergebracht.

Die Freiwillige Feuerwehr Bretten war mit insgesamt 17 Fahrzeugen der Abteilungen Bretten, Gölshausen, Sprantal und Ruit mit 90 Mann unter der Leitung von Kommandant Oliver Haas im Einsatz. Die Leitung der ebenfalls alarmierten Führungsgruppe Bretten/Gölshausen hatte Markus Pferrer. Der stellvertretende Kreisbrandmeister Bernd Molitor, sowie Oberbürgermeister Martin Wolf und Bürgermeister Michael Nöltner waren ebenfalls vor Ort, um sich ein Bild der Lage zu machen. Der OrgL des Rettungsdienstes war Maximilian Gay, unterstützt wurde er von Jörg Klebsattel. Insgesamt waren 2 RTW, 1 NEF sowie der OrgL Rettungsdienst im Einsatz, das SEG eilte mit 3 Fahrzeugen (10 Einsatzkräfte) zum Marktplatz. 4 Streifen, der Leiter des Polizeireviers Bretten, Bernhard Brenner, sowie mehrere Kriminalbeamte, die noch im Laufe des Vormittags Ermittlungen aufgenommen haben, runden das Einsatzgeschehen ab. Zur genauen Entstehungsursache sowie Schadenshöhe können keine Angabe gemacht werden.

